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В Кыштыме прошёл третий этап конкурса «Безопасная осень-2020»

Вчера, 16:36 Категория: ГИБДД информирует
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В Кыштыме прошел третий этап городского конкурса «Безопасная осень 2020» под названием «Лепка», организованный некоммерческой организацией «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» и Госавтоинспекцией Кыштыма. Конкурс проходил в формате онлайн.

 

По условиям конкурса ребята должны были представать поделки из пластилина на тематику безопасности дорожного движения.

 

На оценку жюри были представлены 25 работ, на которых были запечатлены: транспорт, дорожные знаки, светофоры, сотрудники ГИБДД, пешеходы и даже целые перекрёстки с улично-дорожной сетью и участками дорожного движения. Своими работами дети призывали пешеходов и водителей соблюдать Правила дорожного движения.

 

Жюри были подведены итоги и объявлены победители в различных возрастных группах, так как в конкурсе приняли участие учащиеся школ и дошкольники. В ближайшее время победители и участники конкурса будут награждены дипломами и призами.

 

Как отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» майор полиции Марина Шнырёва, подобные мероприятия направлены на повышение уровня знаний ПДД у детей, особенно младшего школьного возраста.

 

Сотрудники полиции уверены, что данные мероприятия в игровой форме учат безопасному поведению детей на проезжей части дороги и формируют правильное отношение к правилам дорожного движения.

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Теги: Кыштым ГИБДД Безопасная осень конкурс

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