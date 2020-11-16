В Кыштыме прошёл третий этап конкурса «Безопасная осень-2020»

Вчера, 16:36 Категория: ГИБДД информирует

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В Кыштыме прошел третий этап городского конкурса «Безопасная осень 2020» под названием «Лепка», организованный некоммерческой организацией «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» и Госавтоинспекцией Кыштыма. Конкурс проходил в формате онлайн.

По условиям конкурса ребята должны были представать поделки из пластилина на тематику безопасности дорожного движения.

На оценку жюри были представлены 25 работ, на которых были запечатлены: транспорт, дорожные знаки, светофоры, сотрудники ГИБДД, пешеходы и даже целые перекрёстки с улично-дорожной сетью и участками дорожного движения. Своими работами дети призывали пешеходов и водителей соблюдать Правила дорожного движения.

Жюри были подведены итоги и объявлены победители в различных возрастных группах, так как в конкурсе приняли участие учащиеся школ и дошкольники. В ближайшее время победители и участники конкурса будут награждены дипломами и призами.

Как отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» майор полиции Марина Шнырёва, подобные мероприятия направлены на повышение уровня знаний ПДД у детей, особенно младшего школьного возраста.

Сотрудники полиции уверены, что данные мероприятия в игровой форме учат безопасному поведению детей на проезжей части дороги и формируют правильное отношение к правилам дорожного движения.