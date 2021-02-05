В Кыштыме инспекторы ГИБДД и дорожные службы ликвидировали стихийные горки

Вчера, 13:30 Категория: ГИБДД информирует

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Сотрудники ГИБДД Кыштыма продолжили оперативно-профилактическое мероприятие «Горка». Ранее в рамках этого мероприятия сотрудники полиции совместно с общественностью выявили опасные снежные спуски, расположенные вблизи проезжей части. Естественные склоны, засыпанные снегом, дети приспособили для катания. Многие «стихийные горки» выходят на проезжую часть, и, съехав по ним, можно попасть под колёса проезжающих автомобилей.

Полицейские совместно с коммунальными службами Кыштымского городского округа приняли оперативные меры по ликвидации стихийных спусков и обработке их противогололёдными материалами.

Как отметил инспектор отдела ГИБДД Кыштыма капитан полиции Андрей Шипулин, данные мероприятия – это, прежде всего, профилактика несчастных случаев и других происшествий, связанных с катанием детей с несанкционированных горок, расположенных вблизи проезжей части, и выездом их на проезжую часть.

Работа по выявлению опасных горок и спусков сотрудниками Госавтоинспекции и дорожными службами будут проводится в течение всего зимнего сезона.

Госавтоинспекция обращается к жителям города: если вы увидели снежный или ледяной спуск, расположенный вблизи дороги и представляющий опасность, сообщите о нем в отдел ГИБДД по телефону 4-46-42 для принятия своевременных мер по его ликвидации.