В Кыштыме снесли несколько снежных горок, которые родители самостоятельно сделали для своих детей

Автор: КР от Вчера, 15:36 Категория: Общество

Сразу оговорюсь: речь только о тех, которые не соответствовали технике безопасности. В конце прошлой недели сотрудники ГИБДД объехали улицы частного сектора и внесли в адрес муниципального предприятия «Дорсервис» предписания о ликвидации трёх снежных горок.

– Все эти несанкционированные горки представляют реальную угрозу жизни и здоровью, поскольку они сделаны таким образом, что при спуске дети будут выкатываться на проезжую часть, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В 2012 году у нас был трагический случай, когда шестилетний мальчик катался с самодельной горки возле одного из частных домов на улице 2-й Сугомакской, и в какой-то момент выкатился прямо на дорогу. Ребёнок попал под колёса автомобиля. Через несколько дней, не приходя в сознание, он скончался в отделении реанимации.

На этот раз опасные развлечения появились между домами № 25а на улице Ленина и № 113 на улице Свердлова, возле дома № 1 на улице Сугомакской и на улице Электролитной между гаражным кооперативом и кладбищем. Съезды всех этих горок размещены практически впритык к проезжим частям.

В минувшие выходные Дорсервис ликвидировал все три горки.