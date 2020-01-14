В Кыштыме дорожные полицейские ликвидировали опасные горки

Вчера, 12:22 Категория: ГИБДД информирует

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С 18 декабря по 12 января на территории Кыштымского городского округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Его целью было предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в зимние каникулы.

Наряды ДПС проверяли транспортные средства, выявляли нарушения правил по использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание было уделено превышению скоростных режимов и непредставлению преимущества движения пешеходам.

Маршруты патрулирования были приближены к местам массового нахождения детей. В образовательных учреждениях и на улицах с детьми проводились профилактические беседы о безопасном поведении на улицах и дорогах. Так, госавтоинспекторы в игровой форме раскрыли темы: «Сигналы светофора», «Какой пешеходный переход самый безопасный?», «Как безопасно перейти проезжую часть», «Опасные зимние забавы», «Использование световозвращателей», «Зима прекрасна, когда безопасна». Активно принимал участие в пропаганде безопасности дорожного движения родительский дорожный патруль.

Всего в ходе проведенных мероприятий инспекторами ДПС было выявлено 18 административных правонарушений по статье «Нарушение правил перевозки детей», 19 нарушений Правил дорожного движения детьми. Проведено более 100 профилактических бесед,12 контрольных проверок по выявлению снежных горок, выходящих на проезжую часть. Все такие самодельные и опасные горки ликвидированы.