В Кыштыме дорожные полицейские проверят ледяные горки

Автор: КР от Вчера, 16:53 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в нашем городе началось профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Вплоть до 11 января инспекторы ГИБДД будут с усиленным вниманием следить за безопасностью детей на дорогах.

– Мы побываем на родительских собраниях, чтобы призвать взрослых размещать на одежде или рюкзаках школьников светоотражающие элементы, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Кроме того, мои коллеги проведут рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей и проверят подъездные пути к образовательным организациям.

В планах у полицейских – проинспектировать горки, наледи и склоны, с которых дети могут прямиком скатиться под колёса автомобилей. Если такие опасные места будут обнаружены, их оперативно засыпят или ликвидируют дорожные службы.

Адреса таких горок можно сообщать по телефонам 8 (35151) 4-46-31 или 4-46-42.

Напомним, в 2012 году на улице Сугомакской дети катались с горки, и один из мальчиков угодил прямо под колёса проезжавшего мимо джипа. Водитель с места происшествия скрылся. Шестилетний ребёнок скончался, не приходя в сознание.