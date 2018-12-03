В Кыштыме дорожные полицейские проверят ледяные горки Автор: КР от Вчера, 16:53 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня в нашем городе началось профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Вплоть до 11 января инспекторы ГИБДД будут с усиленным вниманием следить за безопасностью детей на дорогах. – Мы побываем на родительских собраниях, чтобы призвать взрослых размещать на одежде или рюкзаках школьников светоотражающие элементы, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Кроме того, мои коллеги проведут рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей и проверят подъездные пути к образовательным организациям. В планах у полицейских – проинспектировать горки, наледи и склоны, с которых дети могут прямиком скатиться под колёса автомобилей. Если такие опасные места будут обнаружены, их оперативно засыпят или ликвидируют дорожные службы. Адреса таких горок можно сообщать по телефонам 8 (35151) 4-46-31 или 4-46-42. Напомним, в 2012 году на улице Сугомакской дети катались с горки, и один из мальчиков угодил прямо под колёса проезжавшего мимо джипа. Водитель с места происшествия скрылся. Шестилетний ребёнок скончался, не приходя в сознание. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить