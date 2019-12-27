Жителей Кыштыма просят сообщить об опасных горках

Сегодня, 12:29 Категория: ГИБДД информирует

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Кыштымский отдел ГИБДД совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья занимаются поиском опасных горок, скаты которых выходят на проезжую часть.

Дети в таких случаях могут прямиком скатиться под колёса автомобилей. На данный момент уже обследованы районы улиц Калинина, Ленина, Кирова, Швейкина, Победы. Обнаружено восемь таких горок. Их ликвидируют или засыпают.

– Мы ежегодно проводим профилактическое мероприятие «Горка», – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва. – Перед зимними каникулами мы посетили школьные учреждения, напомнили детям и родителям о безопасности на дороге.

Госавтоинспекторы обращаются к жителям Кыштымского городского округа с просьбой не оставаться в стороне. Если во дворе или у проезжей части образовалась опасная горка – сообщите эту информацию в отдел ГИБДД по теелфонам: 8 (351-51) 4-46-31, 4-46-42.