Госавтоинспекторы Кыштыма подвели итоги «Весенних каникул»

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Фото отдела ГИБДД в Кыштыме

Профилактическая акция «Весенние каникулы» проходила в Кыштымском городском округе с 16 марта по 1 апреля. Госавтоинспекторы проводили беседы с детьми и их родителями на темы применения световозвращающих элементов, удерживающих устройств при перевозке детей и беседовали о том, что нельзя допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.



Активную помощь в проведении профилактической акции оказали кыштымские серебряные волонтёры и организация «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения».



«Родительский патруль» участвовал в рейдах по проверке соблюдения правил перевозки детей. В период акции было выявлено восемь нарушений, водители заплатят административные штрафы – по три тысячи рублей.



Нарушителями стали и шестеро детей, которые нарушили Правила дорожного движения.