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Госавтоинспекторы Кыштыма подвели итоги «Весенних каникул»

Сегодня, 11:02 Категория: ГИБДД информирует
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Фото отдела ГИБДД в Кыштыме

 

Профилактическая акция «Весенние каникулы» проходила в Кыштымском городском округе с 16 марта по 1 апреля. Госавтоинспекторы проводили беседы с детьми и их родителями на темы применения световозвращающих элементов, удерживающих устройств при перевозке детей и беседовали о том, что нельзя допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.


Активную помощь в проведении профилактической акции оказали кыштымские серебряные волонтёры и организация «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения».


«Родительский патруль» участвовал в рейдах по проверке соблюдения правил перевозки детей. В период акции было выявлено восемь нарушений, водители заплатят административные штрафы – по три тысячи рублей.


Нарушителями стали и шестеро детей, которые нарушили Правила дорожного движения.

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Теги: Кыштым ГИБДД Весенние каникулы

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