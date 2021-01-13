Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Житель Кыштыма решил прокатить сына на «ватрушке», прицепленной к автомобилю

Сегодня, 12:50 Категория: ГИБДД информирует
713
0

При надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД Кыштыма была замечена Тойота RAV 4, движущаяся по улице Электролитной. Автомобиль буксировал за собой «ватрушку», в которой находился несовершеннолетний ребёнок.

              

Как оказалось, житель нашего города 1985 года рождения решил таким экстремальным способом прокатить своего 12-летнего сына. Госавтоинспекция предупреждает об опасности катания на тюбинге таким способом и просит водителей автотранспорта не допускать подобных случаев. Буксирование автотранспортом санок или «ватрушек» запрещено и может привести к гибели человека.

 

За совсем недетскую зимнюю забаву мужчине грозит административный штраф в размере 1000 рублей по статье12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей».

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ГИБДД ватрушка катание штраф

Похожие публикации:

В Кыштыме госавтоинспекция оштрафовала несколько водителей

В Кыштыме не накрытый тентом шлак стал поводом для штрафа

В Кыштыме водитель легковушки на успел проскочить на мигающий красный свет через железнодорожный переезд

В Кыштыме подросток решил прокатить на мотоцикле подругу, но привлёк внимание полицейских

В Кыштыме водителю придётся раскошелиться за своего пассажира

Комментарии:

Добавить