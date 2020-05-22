В Кыштыме не накрытый тентом шлак стал поводом для штрафа

Сегодня, 08:34 Категория: ГИБДД информирует

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Фото пресс-службы полиции.

В ходе проведения мероприятий по контролю за дорожным движением сотрудники ГИБДД Кыштыма выявили факт перевозки сыпучих грузов без средства укрытия (тента). Нарушение была зафиксировано на улице Челюскинцев.



Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 23-летний водитель грузовой машины «Чайка- Сервис», принадлежащей ООО ТК «Чистый город», осуществлял перевозку шлака. При этом сыпучий груз не был накрыт тентом.



За нарушение правил перевозки грузов водителю грозит штраф в размере 500 рублей.



Госавтоинспекция напоминает: что при перевозке сыпучего груза перевозчик обязан позаботиться о специальном покрытии в кузове. Им может служить тент, брезент, прорезиненная ткань или любой другой плотный материал, который должен надёжно крепиться веревками. Используя средства укрытия, вы предотвратите высыпание части груза во время перевозки и защитите свой груз от природных воздействий, а также от непредвиденных обстоятельств, которые могут случиться при падении груза из кузова.