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В Кыштыме водителю придётся раскошелиться за своего пассажира

Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня утром работники ГИБДД провели рейд по соблюдению правил перевозки детей. Наряды ДПС поджидали водителей возле третьей школы и у детского сада № 2, что на улице Садовой.

 

За час госавтоинспекторы проверили более 100 транспортных средств. Правила перевозки детей нарушил только один водитель.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, 30-летний житель нашего города вёз в садик и в школу двоих детей. Дошкольник находился в детском кресле и к тому же был пристёгнут, а вот старший ребёнок находился на заднем сиденье …на коленях у пассажира.

 

– Автовладелец решил подвезти до работы своего знакомого, – говорит Бэлла Александровна. – Ребёнок ехал в специальном устройстве, но чтобы нашлось место и пассажиру, бустер попросту отодвинули, а ребёнка мужчина взял на руки.

 

На водителя составлен административный протокол. Ему придётся уплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.

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