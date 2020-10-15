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В Кыштыме госавтоинспекция оштрафовала несколько водителей

Сегодня, 16:16 Категория: Общество
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Сегодня, 15 октября, дорожная полиция провела массовую проверку водителей по выявлению нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, госавтоинспекторы осуществляли патрулирование вблизи дошкольных и общеобразовательных организаций, проверяли автомобили, проводили разъяснительную и профилактическую работу с родителями и детьми.

 За время рейда было проверено более ста единиц автотранспорта, выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей три водителя.

В отношении нарушителей составлены административные материалы по части третьей статьи 12.23 КоАП РФ. Каждому грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей.

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Теги: Кыштым Госавтоинспекция

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