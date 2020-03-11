В Кыштыме водитель легковушки на успел проскочить на мигающий красный свет через железнодорожный переезд

Вчера, 11:36 Категория: ГИБДД информирует

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Не совсем обычное ДТП произошло на железнодорожном переезде возле Рождественского кордона. Водитель Рено 1954 года рождения решил проскочить на мигающий красный свет. Однако когда он заехал на металлические устройства, заграждающие переезд, они начали подниматься. Водитель сдал назад. Но и шлагбаум уже успел опуститься. Таким образом, нарушитель Правил дорожного движения оказался в ловушке. Железнодорожный состав промчался буквально перед его носом.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. На мужчину составлен административный протокол за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Ему грозит штраф в размере одной тысячи рублей, либо лишение водительских прав от трёх месяцев до полугода.

Полиция призывает водителей быть бдительными и не подвергать опасности ни себя, ни других участников движения.