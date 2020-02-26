В Кыштыме подросток решил прокатить на мотоцикле подругу, но привлёк внимание полицейских

Сегодня, 15:42 Категория: ГИБДД информирует

896

0

Сотрудники ГИБДД Кыштыма в районе улицы Кирова остановили 16-летнего юношу, который разъезжал по городу на мотоцикле, да ещё и катал свою юную подружку. Разумеется, права на управление транспортным средством у подростка не было.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, «железный конь» был отправлен на штрафстоянку, а на его владельца составлен административный протокол. Теперь юноше предстоит оплатить штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

По словам мамы подростка, она знала, что у сына есть мотоцикл, но не разрешила ему садиться за руль, пока тот не выучится на права. Благо, что полицейские почти сразу заметили подростков и остановили их. Кто знает, к чему могла бы привести такая езда, где водитель не только сам не имеет навыков вождения, но ещё и разрешает садиться на транспортное редство пассажиру.