Автолюбителям Кыштыма напомнили о пешеходах

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Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями добровольных народных дружин организовали рейдовое мероприятие «Внимание - пешеход!»

В Кыштыме к автоинспекторам присоединились представители народной дружины «Кыштымского учебно-курсового комбината», работающей по линии безопасности дорожного движения, а также представители волонтёрского движения «Серебряные волонтёры» и учредитель АНО «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» Евгений Николайчук.

Добровольцы вышли на перекрёстки города, призвали водителей к сознательности, особенно при соблюдении скоростного режима, и раздали памятки для пешеходов и световозвращающие элементы.