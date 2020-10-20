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Автолюбителям Кыштыма напомнили о пешеходах

Сегодня, 09:13 Категория: ГИБДД информирует
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Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями добровольных народных дружин организовали рейдовое мероприятие «Внимание - пешеход!»

 

В Кыштыме к автоинспекторам присоединились представители народной дружины «Кыштымского учебно-курсового комбината», работающей по линии безопасности дорожного движения, а также представители волонтёрского движения «Серебряные волонтёры» и учредитель АНО «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» Евгений Николайчук.

 

Добровольцы вышли на перекрёстки города, призвали водителей к сознательности, особенно при соблюдении скоростного режима, и раздали памятки для пешеходов и световозвращающие элементы.

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Теги: Кыштым госавтоинспекция акция

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