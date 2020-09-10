В Кыштыме пять водителей-родителей поплатятся штрафом за нарушение правил перевозки детей

Вчера, 09:05 Категория: ГИБДД информирует

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Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

Сотрудники Госавтоинспекции Кыштыма в ходе акции «Внимание –дети!» провели мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.

За восемь месяцев 2020 года на территории Кыштымского округа в дорожно-транспортных происшествиях пострадало трое детей-пассажиров. Несмотря на проводимую сотрудниками дорожно-патрульной службы профилактическую работу, некоторые водители пренебрегают правилами перевозки детей. С начала этого года выявлено 168 подобных нарушений.

Вчера с семи до девяти часов утра сотрудники Госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятие вблизи начальной и средней школ № 2,и детского сада № 27 в микрорайоне Нижнего Кыштыма. В нём участвовали также представители общественного совета, члены народной дружины и автономной некоммерческой организации «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения», а также юные инспекторы дорожного движения начальной второй школы.

Водителям ещё раз напомнили, что специальные удерживающие устройства должны строго соответствовать возрасту и весу ребёнка, а также необходимо исключить возможность открытия детьми дверей автомобиля во время движения. За нарушение требований к перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере трёх тысяч рублей.

Всего ранним утром было проверено более 150 единиц транспортных средств. Составлено пять административных материалов на водителей автомобилей, в салоне которых дети были не пристёгнуты ремнём безопасности.

Помните: детское удерживающее устройство должно, во-первых, соответствовать весу, возрасту и росту ребёнка и обеспечивать его надёжную фиксацию с правильным размещением ремня безопасности. При неверном выборе ремень может проходить через шею. Во-вторых, детское автокресло должно быть сертифицировано и соответствовать государственному стандарту РФ.