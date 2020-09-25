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В Кыштыме девочка угодила под колёса автомобиля

Сегодня, 14:52 Категория: ГИБДД информирует
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Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

 

В минувшую пятницу вечером в районе дома на улице Ленина, 24 водитель автомобиля Опель Астра 1989 года рождения, завершая проезд через регулируемый перекресток улиц Калинина и Ленина, допустил наезд на пешехода 2010 года рождения.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, несовершеннолетняя перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

 

В результате ДТП девочка получила незначительные телесные повреждения.

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Теги: Кыштым ДТП ГИБДД

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