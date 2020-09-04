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В Кыштыме легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

Вчера, 14:16 Категория: ГИБДД информирует
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Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

 

Сегодня в девятом часу утра на улице Ленина напротив филиала Южно-Уральского государственного колледжа водитель 1978 года рождения, управляя ВАЗ-11183, совершил наезд на пешехода.

 

Как сообщили сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, под колёса легковушки попала 64-летняя женщина, которая в это время переходила дорогу по пешеходному переходу.

 

В результате ДТП пострадавшая госпитализирована с травмами.

 

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Теги: Кыштым ДТП

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