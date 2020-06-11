В Кыштыме ребёнок попал под колёса автомобиля

Вчера, 15:46 Категория: ГИБДД информирует

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Фото предоставлено МО МВД России "Кыштымский".

По предварительным данным, 12-летний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу около дома № 197 на улице Калинина в Кыштыме. Однако 52-летний водитель на автомобиле Skoda Rapid не уступил дорогу пешеходу и допустил наезд на него.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, в результате происшествия мальчик на скорой помощи доставлен в больницу.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.



