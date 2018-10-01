ГИБДД Кыштыма разыскивает водителя, сбившего ребёнка

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в 14 часов дня на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Ленина водитель, управляющий автомобилем «Дэу Матиз», совершил наезд на девятилетнюю девочку в тот момент, когда она уже шла по пешеходному переходу.

Водитель вышел из автомобиля и спросил её, всё ли с ней в порядке. Получив утвердительный ответ, вернулся в автомобиль и уехал с места дорожно-транспортного происшествия.

Дома девочка рассказала о случившемся родителям, которые повезли её в центральную городскую больницу. У неё были диагностированы ушибы мягких тканей

Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, они просят очевидцев ДТП обратиться по телефону: 4-46-31. Автомобиль «Дэу Матиз» был светлого цвета, предположительно, серого или золотисто-коричневого.