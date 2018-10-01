ГИБДД Кыштыма разыскивает водителя, сбившего ребёнка Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера в 14 часов дня на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Ленина водитель, управляющий автомобилем «Дэу Матиз», совершил наезд на девятилетнюю девочку в тот момент, когда она уже шла по пешеходному переходу. Водитель вышел из автомобиля и спросил её, всё ли с ней в порядке. Получив утвердительный ответ, вернулся в автомобиль и уехал с места дорожно-транспортного происшествия. Дома девочка рассказала о случившемся родителям, которые повезли её в центральную городскую больницу. У неё были диагностированы ушибы мягких тканей Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, они просят очевидцев ДТП обратиться по телефону: 4-46-31. Автомобиль «Дэу Матиз» был светлого цвета, предположительно, серого или золотисто-коричневого. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить