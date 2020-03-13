В Кыштыме стали известны подробности столкновения поезда и легковушки

Сегодня, 13:35 Категория: ГИБДД информирует

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Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

Как уже сообщалось сегодня утром на нашем сайте, вчера в четвёртом часу дня отечественный ВАЗ столкнулся с поездом.

Как уточнила инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, авария произошла на девятом километре автодороги Кыштым-Тайгинка-Сайма. Водитель 1937 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на регулируемый железнодорожного переезда. В это самое время на переезде горел запрещающий сигнал светофора. Водитель совершил столкновение с грузовым тепловозом №2ТЭ25КМ363, двигающимся в направлении Пирит (г. Карабаш).

В результате ДТП 82-летний водитель получил телесные повреждения, и был доставлен в кыштымскую больницу бригадой скорой помощи.

Как пояснил сам пострадавший, причиной аварии стало его плохое самочувствие. При подъезде к железнодорожному переезду он почувствовал головокружение и не смог остановить машину.