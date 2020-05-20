В Кыштыме столкнулись две иномарки

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Несколько дней назад на улице Ленина 15, напротив кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, водитель 1958 года рождения управлял автомобилем Мазда. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу Тойоте, за рулём которой находился водитель 1941 года рождения. В результате неосмотрительный владелец Мазды спровоцировал ДТП.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, оба имеют водительский стаж более 30 лет.

К счастью, обошлось без пострадавших.