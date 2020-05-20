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В Кыштыме столкнулись две иномарки

Сегодня, 11:54 Категория: ГИБДД информирует
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Несколько дней назад на улице Ленина 15, напротив кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, водитель 1958 года рождения управлял автомобилем Мазда. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу Тойоте, за рулём которой находился водитель 1941 года рождения. В результате неосмотрительный владелец Мазды спровоцировал ДТП.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, оба имеют водительский стаж более 30 лет.

 

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Теги: Кыштым ДТП

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