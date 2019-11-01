В Кыштыме водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Автор: КР от Сегодня, 11:13 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в шестом часу вечера 58-летняя жительница Кыштыма переходила дорогу от остановки в микрорайоне Каолиновый. Дойдя до середины проезжей части по пешеходному переходу, она заметила приближающийся автомобиль.

Машина начала притормаживать, и женщина решила, что успеет перейти на другую сторону. Однако остановить автомобиль на скользкой дороге водитель не успел и сбил её.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, пострадавшая отделалась ушибами правой руки и бедра. Водитель скрылся с места ДТП. Предположительно, он управлял ВАЗ-2112 тёмного цвета.

Полиция ищет очевидцев данного происшествия. Если вам что-либо известно, сообщайте в дежурную часть по телефонам 4-46-61, 02.