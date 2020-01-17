В Кыштыме водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Сегодня, 11:45 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня в восемь часов утра 66-летний водитель ВАЗ-21074 не заметил идущую по пешеходному переходу женщину и сбил её. ДТП произошло на улице Калинина.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, и медики доставили пострадавшую в кыштымскую больницу. У 66-летней жительницы нашего города врачи диагностировали перелом костей таза.

Мера наказания для водителя будет определена после установления степени тяжести вреда здоровью. В настоящее время по данному факту проводится проверка.