В Кыштыме 80-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Вчера, 11:09 Категория: ГИБДД информирует

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ДТП произошло вчера около полудня на пешеходном переходе напротив магазина «Двадцатый».

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, дедушка ехал в сторону микрорайона Каолиновый. По его словам, он видел, что справа по тротуару идут две женщины, но подумал, что они направляются к автобусной остановке на той же стороне. Он отвлёкся на пешеходов, которые собирались переходить дорогу слева от него. Начал притормаживать, но не заметил, что одна из тех самых женщин уже шла по пешеходному переходу.

В результате жительница Кыштыма 1972 года рождения угодила под колеса «Дэу нексиа». Удар оказался несильным. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

На невнимательного водителя составлен административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Ему грозит штраф от полутора до двух тысяч рублей.