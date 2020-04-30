Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

ГИБДД Кыштыма приглашает велосипедистов к участию в конкурсе

Сегодня, 09:53 Категория: ГИБДД информирует
108
0

 

В условиях самоизоляции у детей и взрослых есть возможность подготовиться к летним велосипедным прогулкам и сделать их безопасными, выучить или повторить Правила дорожного движения для велосипедистов, проверить техническое состояние своих «железных коней».

 

Госавтоинспекция межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» предлагает детям и их родителям принять участие в конкурсе «С ПДД на велосипеде безопасней».

 

Для участия необходимо разместить на своей страничке в социальной сети ВКонтакте и Инстаграм видеоролики, рисунки или фото, как дети и взрослые дома изучают, закрепляют Правила дорожного движения велосипедиста под #сПДДнавелосипедебезопасней, либо на электронную почту «shnyrva70@bk.ru».

 

Конкурс проходит до 25 мая 2020 года.

 

Все работы будут опубликованы в Инстаграм «gibdd_kyshtym», в группе ВКонтакте «https://vk.com/polosabezopasnosti». Победителей ждут призы.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ГИБДД конкурс велосипеды

Похожие публикации:

В Кыштыме юные инспекторы дорожного движения отметили день рождения своего объединения

В Кыштыме юные инспекторы дорожного движения подвели итоги работы за 2019 год

Жителей Кыштыма приглашают принять участие в семейном фотоконкурсе

Дорожные полицейские Кыштыма объявили войну опасным горкам

Безопасное колесо начинается с детства

Комментарии:

Добавить