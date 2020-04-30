ГИБДД Кыштыма приглашает велосипедистов к участию в конкурсе

Сегодня, 09:53 Категория: ГИБДД информирует

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В условиях самоизоляции у детей и взрослых есть возможность подготовиться к летним велосипедным прогулкам и сделать их безопасными, выучить или повторить Правила дорожного движения для велосипедистов, проверить техническое состояние своих «железных коней».

Госавтоинспекция межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» предлагает детям и их родителям принять участие в конкурсе «С ПДД на велосипеде безопасней».

Для участия необходимо разместить на своей страничке в социальной сети ВКонтакте и Инстаграм видеоролики, рисунки или фото, как дети и взрослые дома изучают, закрепляют Правила дорожного движения велосипедиста под #сПДДнавелосипедебезопасней, либо на электронную почту «shnyrva70@bk.ru».

Конкурс проходит до 25 мая 2020 года.

Все работы будут опубликованы в Инстаграм «gibdd_kyshtym», в группе ВКонтакте «https://vk.com/polosabezopasnosti». Победителей ждут призы.