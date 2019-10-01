Жителей Кыштыма приглашают принять участие в семейном фотоконкурсе

Автор: КР от Вчера, 17:51 Категория: Культура

В Челябинской области стартовал фотоконкурс «Моя семья: традиции и преемственность поколений». К участию допускаются совершеннолетние южноуральцы.

Фотографии, отражающие семейные традиции, нужно разместить ВКонтакте в группе управления культуры администрации города Челябинска https://vk.com/kultura174, альбом «Моя семья: традиции и преемственность поколений».

Работы принимаются до 5 ноября.

Жюри конкурса отберёт три лучших фотографии. Их оценят по следующим критериям: соответствие фотографии теме конкурса, техника и качество исполнения, оригинальность идеи и содержания работы.

Фото победителей будут опубликованы 13 ноября на сайте городского управления культуры и в официальной группе соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что участник может представить на конкурс только одно фото. Если фотографий размещено больше, члены жюри оценивают только первую из отправленных работ.

Победители получат подарки от спонсоров конкурса.