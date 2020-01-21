В Кыштыме юные инспекторы дорожного движения подвели итоги работы за 2019 год

Сегодня, 09:58 Категория: ГИБДД информирует

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На сегодняшний день в Кыштымском городском округе создано 18 отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). В них занимается около 300 детей. Они не только сами изучают Правила дорожного движения, но и активно пропагандируют их среди своих ровесников и взрослых.

В прошлом году юидовцы делились своими знаниями даже с воспитанниками детских садов, проводя с ними викторины, конкурсы, игры. Юные инспекторы оформляли школьные кабинеты, классные уголки и стенды наглядной агитацией по безопасности движения, участвовали в областном конкурсе «Безопасное колесо» и в слёте инспекторов дорожного движения.

Подведение итогов 2019 года состоялось в управлении по делам образования Кыштымского округа при участии начальника отдела общего и дополнительного образования Ларисы Козловой, руководителей отрядов ЮИД и инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Кыштыма Марины Шнырёвой. Как отметила Госавтоинспектор, отряды ЮИД оказывают огромную помощь дорожной полиции в проведении профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Совместно с сотрудниками ГИБДД юидовцы провели акции «Безопасный переход», «Держи меня за руку», «День памяти жертв ДТП», «Фликер спасает жизнь».