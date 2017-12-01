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Дорожные полицейские Кыштыма объявили войну опасным горкам

Автор: КР от Сегодня, 16:57 Категория: ГИБДД информирует

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В предстоящий понедельник в нашем городе стартует ежегодная акция «Зимние каникулы». Одновременно с этим в Кыштыме начинает работу городской родительский патруль. Экспериментальной площадкой нового объединения станет десятая школа. Утром в следующий вторник мамы и папы учеников, двое из которых будут одеты в костюмы Снегурочки и Деда Мороза, встретят школьников в фойе.

 

У каждого они проверят наличие светоотражающих элементов на одежде или рюкзаках. Тем, у кого их не окажется, сказочные персонажи преподнесут их в качестве подарков.

 

– В рамках профилактического мероприятия 20 декабря сотрудники ДПС проведут рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – А родительский патруль в преддверии Нового года проверит, как дети соблюдают Правила дорожного движения.

 

 Во время «Зимних каникул» сотрудники отдела ГИБДД кыштымской полиции обратят особое внимание на горки, наледи и склоны, с которых дети скатываются на проезжую часть дорог. О таких опасных площадках полицейские будут незамедлительно информировать организацию, обслуживающую уличную дорожную сеть городского округа.

 

Сведения об опасных горках необходимо сообщать по телефонам 8 (35151) 4-46-31, 4-46-42 либо 02. Также в группе «Полоса БЕЗопасности г. Кыштыма» в соцсети «ВКонтакте» можно разместить их фото с указанием адресов. Все они будут оперативно проверены и ликвидированы.

 

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