В Кыштыме «Родительский патруль» проконтролировал безопасность детей на дорогах
Сегодня, 12:54 Категория: ГИБДД информирует
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Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Марина Шнырёва, накануне весенних каникул, «Родительский патруль» проверил в Кыштыме безопасность детей на дорогах.
Родители учеников из четвёртой, второй и восьмой школ под руководством педагогов Елены Мельчаковой, Валентины Туксубаевой, Татьяны Бегджиковой проконтролировали, как школьники переходят проезжую часть и проверили соблюдение водителями правил перевозки детей в школьных автобусах.
Активисты дорожной безопасности помогали ребятам переходить дорогу. Не оставляли без внимания и взрослых пешеходов, которым напоминали о необходимости соблюдения установленных правил.