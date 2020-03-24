Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме «Родительский патруль» проконтролировал безопасность детей на дорогах

Сегодня, 12:54 Категория: ГИБДД информирует
110
0

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Марина Шнырёва, накануне весенних каникул, «Родительский патруль» проверил в Кыштыме безопасность детей на дорогах.

 

Родители учеников из четвёртой, второй и восьмой школ под руководством педагогов Елены Мельчаковой, Валентины Туксубаевой, Татьяны Бегджиковой проконтролировали, как школьники переходят проезжую часть и проверили соблюдение водителями правил перевозки детей в школьных автобусах.

 

Активисты дорожной безопасности помогали ребятам переходить дорогу. Не оставляли без внимания и взрослых пешеходов, которым напоминали о необходимости соблюдения установленных правил.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Правила дорожного движения Родительский патруль

Похожие публикации:

В Кыштыме таксист перевозил детей с нарушением правил

В Кыштыме дорожные полицейские ликвидировали опасные горки

В Кыштыме появился родительский патруль

Дорожные полицейские Кыштыма объявили войну опасным горкам

У госавтоинспекторов Кыштыма начинаются Весенние каникулы

Комментарии:

Добавить