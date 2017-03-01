У госавтоинспекторов Кыштыма начинаются Весенние каникулы

Автор: КР от Вчера, 09:35 Категория: ГИБДД информирует

Под таким названием со следующего понедельника в нашем городе дорожные полицейские будут проводить рейды. За неделю до окончания третьей учебной четверти они посетят все школы города и напомнят детям о правилах поведения на дорогах, разберут вместе с ними опасные дорожные ситуации, расскажут о причинах и последствиях ДТП.

В преддверии каникул сотрудники ГИБДД побывали на родительских собраниях. Они напомнили взрослым о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде их детей, о правилах их безопасной перевозки, о недопустимости детских игр на дороге.

В дни школьных каникул патрулирование дорог и перекрёстков, особенно в местах проведения детских мероприятий, будет усилено. Под особым контролем инспекторов ДПС – соблюдение водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов. Утром 22 марта наряды ДПС в массовом порядке проверят водителей на предмет соблюдения ими правил перевозки детей.

Юные помощники ГИБДД – ученики второй школы – проведут профилактические беседы по безопасному поведению на дорогах со школьниками начальных классов, а также с воспитанниками детсадов.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в этом году на территории Кыштымского городского округа не зарегистрировано ни одного ДТП с участием несовершеннолетних. Зато было выявлено 107 юных нарушителей Правил дорожного движения. За весь прошлый год эта цифра составила 487 человек.