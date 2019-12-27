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В Кыштыме появился родительский патруль

Вчера, 11:00 Категория: ГИБДД информирует
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Накануне новогодних праздников родители оказывают содействие кыштымскому отделу ГИБДД в профилактике детского дорожного травматизма.

 

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе местной полиции, в «Родительский патруль» вошли Татьяна Бутакова и Татьяна Белкина. Их дети являются воспитанниками начальной школы – детского сада № 14.

 

Вместе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Мариной Шнырёвой они проверили соблюдение родителями правил перевозки детей. Как правило, по утрам водители торопятся и зачастую пренебрегают правилами безопасности, в результате чего подвергают маленьких пассажиров опасности.

 

В ходе рейда родители, а также юные инспекторы дорожного движения Матвей Бутаков, Георгий Бутаков, Матвей Белкин и Данил Миндибаев под руководством Веры Юрьевны Комельковой проверили у детей наличие светоотражающих элементов.

 

Жителям Кыштыма напоминают – когда дети находятся в салоне автомобиля, их безопасность зависит от человека, сидящего за рулем.

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Теги: Кыштым ГИБДД информирует Родительский патруль

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