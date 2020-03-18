В Кыштыме таксист перевозил детей с нарушением правил

Сегодня, 14:06 Категория: ГИБДД информирует

462

0

Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

Сегодня утром на территории Кыштымского округа состоялся рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей. Вместе с экипажами дорожно-патрульной службы работали учредитель организации «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» Евгений Николайчук, общественное объединение «Родительский патруль», юные инспекторы дорожного движения и педагоги школ.

Автомобилистов проверили на наличие в транспортных средствах детских удерживающих устройств, рассказали об опасности перевозки ребенка на переднем пассажирском сидении. Каждый водитель получил памятку «Правила перевозки ребенка в автомобиле».

В ходе рейда проверено более 150 машин. Не обошлось без нарушений. Так, выявлено три водителя, нарушивших правила перевозки детей.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, водитель такси «Престиж» перевозил двоих несовершеннолетних детей. Во время движения они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Ещё в двух случаях сами родители не позаботились о безопасности детей и перевозили их без удерживающих устройств.

Недобросовестным водителям грозят штрафные санкции в размере трёх тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает: перевозка детей в возрасте младше семи лет допускается только в специальных удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сидении легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.