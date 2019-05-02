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В Кыштыме госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость

Автор: КР от Вчера, 19:04 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра утром экипажи дорожно-патрульной службы проведут массовые проверки по выявлению водителей, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

 

За езду «под градусом» автолюбителям грозит наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение пра­ва управления машиной до двух лет.

 

С конца марта по вине пьяных кыштымцев, находящихся за рулём автомобилей, произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.

 

Кроме того, завтра инспекторы ГИБДД возьмут под особый контроль выполнение правил безопасности водителями пассажирского транспорта.


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