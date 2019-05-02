В Кыштыме госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Автор: КР от Вчера, 19:04 Категория: ГИБДД информирует 0 Завтра утром экипажи дорожно-патрульной службы проведут массовые проверки по выявлению водителей, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения. За езду «под градусом» автолюбителям грозит наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение права управления машиной до двух лет. С конца марта по вине пьяных кыштымцев, находящихся за рулём автомобилей, произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. Кроме того, завтра инспекторы ГИБДД возьмут под особый контроль выполнение правил безопасности водителями пассажирского транспорта. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить