В Кыштыме госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость

Автор: КР от Вчера, 19:04 Категория: ГИБДД информирует

Завтра утром экипажи дорожно-патрульной службы проведут массовые проверки по выявлению водителей, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

За езду «под градусом» автолюбителям грозит наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение пра­ва управления машиной до двух лет.

С конца марта по вине пьяных кыштымцев, находящихся за рулём автомобилей, произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.

Кроме того, завтра инспекторы ГИБДД возьмут под особый контроль выполнение правил безопасности водителями пассажирского транспорта.