В Кыштыме ГИБДД за версту чует пьяных водителей

Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня вечером в нашем городе экипажи дорожно-патрульной службы проведут массовые проверки автомобилистов. Их «мишенью» станут нетрезвые водители, по чьей вине в основном и происходят ДТП.

Напомним, только с конца марта по вине пьяных кыштымцев, управлявших транспортом, произошло четыре ДТП. Им грозит наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение пра­ва управления автомобилями до двух лет.

– Всего с начала года Челябинской области с участием водителей в состоянии опьянения совершено 43 аварии, в которых четверо погибли, 64 человека получили ранения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Кыштыма Бэлла Завалий.

Всего с начала года 10 местных автовладельцев уже лишились води­тельских удостоверений за различные нарушения Правил дорожного движения.