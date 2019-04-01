В Кыштыме ГИБДД за версту чует пьяных водителей Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня вечером в нашем городе экипажи дорожно-патрульной службы проведут массовые проверки автомобилистов. Их «мишенью» станут нетрезвые водители, по чьей вине в основном и происходят ДТП. Напомним, только с конца марта по вине пьяных кыштымцев, управлявших транспортом, произошло четыре ДТП. Им грозит наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилями до двух лет. – Всего с начала года Челябинской области с участием водителей в состоянии опьянения совершено 43 аварии, в которых четверо погибли, 64 человека получили ранения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Кыштыма Бэлла Завалий. Всего с начала года 10 местных автовладельцев уже лишились водительских удостоверений за различные нарушения Правил дорожного движения. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить