В Кыштыме госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Автор: КР от Сегодня, 14:54 Категория: ГИБДД информирует 0 Завтра на территории Кыштымского городского округа пройдёт рейд «Нетрезвый водитель». Массовые проверки ждут водителей автомашин в дневное время. Два наряда кыштымских госавтоинспекторов будут останавливать все автомобили. Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с 1 по 11 января к административной ответственности за управление транспортного средства в нетрезвом виде привлечено четыре водителя. При этом не было зарегистрировано повторных нарушений по статье 264 КоАП примечание 1 – это когда водитель уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде, но снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в аналогичный период времени за это нарушение госавтоинспекторы оштрафовали также четверых автомобилистов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить