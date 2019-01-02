В Кыштыме госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость

Автор: КР от Сегодня, 14:54 Категория: ГИБДД информирует

Завтра на территории Кыштымского городского округа пройдёт рейд «Нетрезвый водитель». Массовые проверки ждут водителей автомашин в дневное время.

Два наряда кыштымских госавтоинспекторов будут останавливать все автомобили.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с 1 по 11 января к административной ответственности за управление транспортного средства в нетрезвом виде привлечено четыре водителя.

При этом не было зарегистрировано повторных нарушений по статье 264 КоАП примечание 1 – это когда водитель уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде, но снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В прошлом году в аналогичный период времени за это нарушение госавтоинспекторы оштрафовали также четверых автомобилистов.