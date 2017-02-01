Водителей Кыштыма ожидают две массовые проверки на дорогах. Сотрудники ДПС будут охотиться за пьяными и должниками

Автор: КР от Сегодня, 17:26 Категория: ГИБДД информирует

Завтра в вечернее время и в утренние часы понедельника на следующей неделе дорожные полицейские проведут рейды по выявлению пьяных водителей. В них задействуют несколько экипажей ДПС. Проверки автолюбителей на состояние опьянения будут носить массовый характер.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, всех водителей проверят и по неоплаченным штрафам. За это правонарушение предусматривается либо увеличение размера штрафа, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В этом году кыштымские госавтоинспекторы задержали 30 автовладельцев, севших за руль в нетрезвом виде. Из них 19 согласились на медицинское освидетельствование. А уже из этого числа семеро управляли машинами не только под градусами, но и без водительских прав. Четверо других попались пьяными повторно, за что поплатятся уголовной ответственностью.

Ещё шестеро отказались от медосвидетельствования и были наказаны наравне с пьяными водителями – штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительского удостоверения до двух лет.