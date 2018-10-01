В Кыштыме госавтоинспекторы проведут рейд по выявлению водителей в нетрезвом виде Автор: КР от Сегодня, 14:50 Категория: ГИБДД информирует 0 Завтра в вечернее время по городу будут дежурить усиленные наряды дорожно-постовой службы. Как сказал сайту «КР» инспектор ГИБДД Андрей Шипулин, всего с начала этого года с участием нетрезвых водителей в Кыштымском городском округе произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. Погиб один человек, ещё один получил ранения средней тяжести. За десять месяцев с начала года за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения было выписано 118 административных протоколов. Возбуждены уголовные дела в отношении 34 водителей за повторное нахождение за рулём автомобиля в нетрезвом виде. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить