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В Кыштыме госавтоинспекторы проведут рейд по выявлению водителей в нетрезвом виде

Автор: КР от Сегодня, 14:50 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра в вечернее время по городу будут дежурить усиленные наряды дорожно-постовой службы.

 

Как сказал сайту «КР» инспектор ГИБДД Андрей Шипулин, всего с начала этого года с участием нетрезвых водителей в Кыштымском городском округе произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. Погиб один человек, ещё один получил ранения средней тяжести.

 

За десять месяцев с начала года за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения было выписано 118 административных протоколов. Возбуждены уголовные дела в отношении 34 водителей за повторное нахождение за рулём автомобиля в нетрезвом виде.


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