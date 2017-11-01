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Автомобилистов Кыштыма ожидает массовая проверка на дорогах

Автор: КР от Вчера, 12:01 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра вечером дорожные полицейские проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Несколько нарядов ДПС будут курсировать по улицам нашего города с 19 до 22 часов.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года из 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в восьми случаях водители были пьяны, ещё в двух – лишены за управление транспортом под градусами.

 

За последние десять с половиной месяцев сотрудники ДПС задержали на дорогах Кыштымского городского округа 138 нетрезвых автомобилистов. Ещё 37 отказались от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. И тем, и другим положено одинаковое наказание – штраф в 30 тысяч рублей плюс лишение водительских прав до двух лет.

 

Всего с начала года на территории Челябинской области произошло 334 аварий с участием пьяных и отказавшихся от освидетельствования водителей.

 

 

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