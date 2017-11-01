Автомобилистов Кыштыма ожидает массовая проверка на дорогах

Автор: КР от Вчера, 12:01 Категория: ГИБДД информирует

Завтра вечером дорожные полицейские проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Несколько нарядов ДПС будут курсировать по улицам нашего города с 19 до 22 часов.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года из 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в восьми случаях водители были пьяны, ещё в двух – лишены за управление транспортом под градусами.

За последние десять с половиной месяцев сотрудники ДПС задержали на дорогах Кыштымского городского округа 138 нетрезвых автомобилистов. Ещё 37 отказались от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. И тем, и другим положено одинаковое наказание – штраф в 30 тысяч рублей плюс лишение водительских прав до двух лет.

Всего с начала года на территории Челябинской области произошло 334 аварий с участием пьяных и отказавшихся от освидетельствования водителей.