Вчера юные актёры из Кыштыма встретились с героем телесериала «Кадетство»

Автор: КР от Вчера, 16:19 Категория: Образование

Встреча со звездой тележурнала «Ералаш», фильмов «Сволочи», «Кадеты» и «Ёлки» Александром Головиным стала заключительным аккордом впервые организованной этим летом театральной смены в детском лагере Кыштымского медеэлектролитного завода «Радуга». Этот проект с театральным уклоном инициирован Русской медной компанией, в которую входит КМЭЗ.

На увильдинском побережье собрались 75 школьников не только из Кыштыма, но и из Коркино, Карабаша, Карталов и посёлка Новый Урал Варненского района. Все они занимаются в детских театральных коллективах.

Четыре дня дети учились актёрскому мастерству, сценическому движению, хореографии и речи у именитых педагогов – режиссёров, танцоров и артистов. Сюрпризом для них под занавес театральной смены стала встреча с актёром театра и кино Александром Головиным.

До того, как его атаковали юные поклонники, звёздный гость побеседовал с корреспондентом газеты «Кыштымский рабочий». В интервью он рассказал, как попал в тележурнал «Ералаш», почему отказался сниматься в фильме оскароносного французского режиссёра и чем брал во время проведения кастингов. Подробности читайте в завтрашнем номере газеты.

Фото с творческой встречи известного актёра с юными театралами можно посмотреть в альбоме «Театральная смена. Александр Головин».