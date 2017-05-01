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В Кыштыме путёвки в загородные и школьные лагеря разлетаются, как горячие пирожки

Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Образование

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В этом году на берегу озера Увильды отдохнут почти полторы тысячи детей. Половина – в муниципальном лагере «Волна», другая – в ведомственном лагере Кыштымского медеэлектролитного завода «Радуга». И там, и там будет организовано четыре смены.

 

– Через портал госуслуг мы приняли уже 600 электронных заявок на путёвки в детский оздоровительный лагерь «Волна», – сказала сайту «КР» специалист управления по делам образования Лариса Козлова. – Выкупать их начали буквально на днях. Стоимость путёвок начинается от 1350 рублей.

 

Через три недели в нашем городе откроются школьные лагеря дневного пребывания. Их, по традиции, будет девять. Предполагается, что от учебных будней там отдохнут 1320 мальчишек и девчонок в возрасте от шести до 18 лет. Первая смена начнётся во всех школах, кроме третьей, 5 июня. В этом учебном заведении лагерь начнёт работать с 29 июня.

 

Школьные лагеря у кыштымцев пользуются большим спросом. Известно, что в школе № 10 свободных мест уже нет.

 

С начала года 41 одарённый ребёнок из Кыштыма отдохнул во всероссийских лагерях. Так, 17 из них побывали во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, 20 – в международном детском центре «Артек» в Крыму и четверо – во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. Ещё десять умников и умниц отправятся этим летом в детский оздоровительный лагерь «Абзаково», расположенный на границе Башкирии и Челябинской области.

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