Театральная смена. Александр Головин
Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 14:00 Категория: Фотогалерея
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Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 14:00 Категория: Фотогалерея
Комментарии
Полицейские Кыштыма задержали мужчину, который в соцсетях представлялся Юлией (slesar)
Я щас описаюсь, ну скоко же можно. Откуда такие лохи берутся. >>>
Финансисты Кыштыма рассказали о бюджете городского округа доступным языком (Гость гость)
Молодцы, доступно. Нужное дело. >>>
Житель Кыштыма спустя год нашёл украденный телефон, но тут же потерял друга (Sam Sung)
Не друг это был а так.... >>>
В Кыштыме муниципальное предприятие потратило более миллиона рублей не по назначению (Radishev)
Наверно возможность получить откат. Или вы думаете, что кыштымские чиновники все как один честные? Вы что, кошек обьелись, какой откат с судебных приставов. >>>
Жительница Кыштыма из-за интернет-мошенников теперь должна банку (Альф)
Опять Сбербанк? Меня терзают смутные сомнения: у Шпака - магнитофон, у посла - медальон (с). >>>
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