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Театральная смена. Александр Головин

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 14:00 Категория: Фотогалерея

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Встреча со звездой тележурнала «Ералаш», фильмов «Сволочи», «Кадеты» и «Ёлки» Александром Головиным состоялась 28 августа 2017 года. Она стала заключительным аккордом первой театральной смены в детском лагере «Радуга», организованной Русской медной компанией.
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