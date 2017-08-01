Юные спортсмены Кыштыма и Карабаша отдохнули в лагере Кыштымского медеэлектролитного завода

Автор: КР от Сегодня, 15:37 Категория: Образование

Близится к концу последняя четвертая смена в детском лагере «Радуга» Кыштымского медеэлектролитного завода. У нее особый спортивный характер. В августе здесь отдыхают и упорно тренируются 75 юных волейболистов, дзюдоистов и футболистов из Кыштыма и 20 борцов из Карабаша.

Для спортсменов поездка в лагерь не просто отдых, а настоящие спортивные сборы. У них по три тренировки в день, включая зарядку с повышенной нагрузкой. Это не мешает им участвовать во всех общих мероприятиях, на которые богата жизнь в «Радуге».

– Нам здесь очень нравится, – в голос говорят дзюдоистки Ева Михайлова и Юля Самонова. – Бывает трудновато во время тренировок, но все равно здорово. Тренеры у нас очень добрые, иногда разрешают побаловаться в сончас. Хорошо, что мы знаем всех в отряде, ведь это наши друзья по занятиям борьбой.

Никите Туеву из Карабаша особенно нравятся кардиотренировки на берегу озера Увильды. Он с удовольствием участвовал в ярмарке под названием «Арбат», где ребята продавали друг другу собственноручно изготовленные товары и оказывали услуги. Так, дзюдоисты организовали … ЗАГС и массажный кабинет.

Волейболистки Ангелина Мишура и Анна Сонина довольны сборами:

– Мы сблизились с командой, окрепли на свежем воздухе и вдоволь натанцевались. Ко всем мероприятиям мы сами ставим танцы.

– Прекрасный лагерь в прекрасном месте, – говорит тренер по дзюдо Денис Ибрагимов.

Он работает в спортивных школах и Кыштыма, и Карабаша. Теперь его воспитанники смогли познакомиться и объединиться. В начале смены все борцы сдали контрольно-переводные нормативы. В последний день пребывания в лагере им предстоит еще один такой экзамен. Тренер не сомневается: личные показатели при столь насыщенных тренировках и полноценном питании обязательно вырастут.

Путевка в «Радугу» обошлась родителям юных кыштымских спортсменов в 1350 рублей при полной ее стоимости в 30 000 рублей. Муниципалитет перечислил за каждого воспитанника ДЮСШ 8400 рублей из средств областного бюджета. Остальные затраты легли на КМЭЗ.