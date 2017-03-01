В одном из детских загородных лагерей Кыштыма впервые будет открыта театральная смена
Автор: КР от Вчера, 10:29 Категория: Культура
Речь идёт о ведомственном лагере Кыштымского медеэлектролитного завода «Радуга». И такое решение принято Русской медной компанией, в состав которой входит это предприятие. Это один из проектов РМК в рамках соглашения о социальном партнёрстве с администрацией Кыштымского городского округа.
В августе «Радуга» готовится принять артистов из детских театральных студий не только нашего города, но и Карабаша, Варны, Карталов и Коркино. Они представят собственные постановки. А с начинающими артистами и режиссёрами будут работать профессиональные театральные деятели, которые поделятся с детьми секретами сценического мастерства и создания театральных постановок.
В «Радуге» будет работать четыре оздоровительные смены. В каждой из них отдохнут по 180 детей.
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