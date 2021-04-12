Кыштымцы написали Тотальный диктант

Вчера, 08:56 Категория: Образование

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Тотальный диктант впервые организовали в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Тогда участие в нём приняли 130 человек. За 17 лет количество любителей русского языка многократно возросло: только в прошлом году всероссийский диктант написали 271 тысяча 449 человек. В этом году к акции присоединились 59 стран, в том числе Индия, Коста-Рика, Никарагуа, Перу и другие. В России офлайн-площадки были организованы в 550 городах.

Кыштым писал Тотальный диктант шестой раз. Было задействовано две площадки: центральная городская библиотека имени Б. Швейкина и Кыштымский филиал «Южно-Уральский государственный колледж». По словам директора централизованной библиотечной системы Натальи Королевской, это объединяющее мероприятие всегда отличается массовостью. Возраст участников – от 9 до 80 лет.

Бессменный диктатор, учитель русского языка школы № 2 Лариса Николаевна Дворцова, ознакомившаяся с содержанием диктанта заранее, отметила, что текст сложный, с большим количеством орфограмм, авторских знаков, прямой речью. Но, как сказала Наталья Борисовна, кыштымцам повезло: чтение педагога филигранно, главное – внимательно слушать.

В этом году составитель диктанта – писатель Дмитрий Глуховский, автор серии фантастических романов и сценарист нашумевшего фильма «Текст».

Результаты кыштымцы узнают ориентировочно 15-16 апреля.