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Тотальный диктант - 2017

Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 14:04 Категория: Фотогалерея

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В субботу, 8 апреля, кыштымцы написали Тотальный диктант. В этой всероссийской образовательной акции приняли участие 77 жителей нашего города от 11 до 68 лет.
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