Тотальный диктант - 2017
Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 14:04 Категория: Фотогалерея
В цех по изготовлению мебели требуются станочники и маляры по дереву. Оплата каждую неделю. Максимальный испытательный срок 8 недель. З/П 32000 в месяц. тел. для справок: +79514742400 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.
Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 14:04 Категория: Фотогалерея
Комментарии
В Кыштыме фура снесла бетонный забор (Антошка)
Магнит >>>
Жители Озёрска требуют самого сурового наказания для убийцы 36-летнего инженера градообразующего предприятия (kryu-valera)
ДА НЕ ХОРОШО ЭТО В ОЗЁРСКЕ, НО ЭТО В ОЗЁРСКЕ А В КЫШТЫМЕ УЖЕ И ПИСАТЬ НЕ О ЧЕМ ПРО ДОРОГИ,ПРО ДВОРЫ ,ПРО ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ,НАПРИМЕР >>>
В Кыштыме генеральный директор предприятия написал книгу о лесе (Гость гость)
А краеведам Можно в библиотеку один экземпляр ещё Идея хорошая, интересно было бы посмотреть >>>
Следственный отдел по городу Кыштыму возбудил уголовное дело против полицейского (Кирилл Мазур)
радоваться должны-в америке пристрелили бы как бешеных собак за оказание сопротивления >>>
В Кыштыме одним из победителей конкурса слоганов и логотипов к юбилею города стала жительница Мурманска (Гость Дмитрий)
Ну логотип то выбрали из 5 самый, конечно Я совсем не понимаю ничего, что там такого в логотипе надпись "260 лет Кыштым" и "палочка" >>>
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