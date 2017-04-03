В Кыштыме десять участников Тотального диктанта претендуют на оценку «отлично»

Автор: КР от Сегодня, 14:43 Категория: Образование

Но пока это только предварительные результаты. Среди претендентов на оценку отлично – и журналист газеты «Кыштымский рабочий» Елена Скобеюс. В этом году она впервые приняла участие во всероссийской образовательной акции.

По словам заместителя директора централизованной библиотечной системы Натальи Королевской, на первом этапе тексты проверяли кыштымские педагоги. Сейчас все работы проходят экспертизу в оргкомитете проекта «Тотальный диктант». После её завершения в Кыштыме назовут имена отличников.

В нашем городе Тотальный диктант проводился во второй раз. На сей раз в нём приняли участие 77 человек, однако шестеро из них почему-то не сдали свои работы на проверку.

– В этом году жители нашего округа справились с текстом лучше, чем в прошлом году, – говорит Наталья Борисовна. – Порядка 60 процентов участников написали диктант, по оценкам кыштымских педагогов, на «хорошо» и «отлично».

Кыштымцы писали под диктовку текст российского писателя Леонида Юзефовича про город Пермь и реку Каму. Больше всего трудностей возникло при написании слов стерлядь и осётр – несколько человек посчитали их именами собственными и написали с заглавной буквы.