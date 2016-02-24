В Кыштыме полным ходом идёт подготовка к Тотальному диктанту
Автор: КР от Сегодня, 11:01 Категория: Образование
В этом году организатором всероссийской образовательной акции в Кыштымском городском округе стала центральная библиотека имени Бориса Швейкина. Здесь же разместится и одна из площадок, где участники, независимо от возраста и профессии, смогут проверить себя в знании русского языка.
– Мы готовы принять 40 участников, но только тех, кто официально зарегистрировался на сайте Тотального диктанта, – сказала сайту «КР» заместитель директора муниципальной централизованной системы Наталья Королевская. – На сегодня таких 13 человек. Текст, автором которого в этом году стал известный российский писатель Леонид Юзефович, будет читать преподаватель русского языка и литературы, педагог высшей категории, обладатель президентского гранта Лариса Николаевна Дворцова.
Ещё три площадки для проведения диктанта откроются на базе кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. В трёх аудиториях смогут уместиться более ста человек, при этом регистрироваться на сайте Тотального диктанта не нужно. Достаточно подойти хотя бы за полчаса до начала акции. При себе необходимо иметь только паспорт. Здесь диктант проведут педагоги Валентина Владимировна Сафиулина, Яна Венедиктовна Медведева и Валентина Владимировна Щеглова.
Тотальный диктант пройдёт в предстоящую субботу, 8 апреля. Начало – в 13 часов.
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