Требуется на постоянную работу фрезеровщик 4-5 разряда. Заработная плата договорная. Обращаться по тел.89048084439, 89323007189 Предприятию требуется главный энергетик. Обращаться по тел. 89226315548 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме готовятся к Тотальному диктанту о городах и реках

В Кыштыме готовятся к Тотальному диктанту о городах и реках

Автор: КР от Вчера, 14:19 Категория: Образование

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

К Всероссийской акции «Тотальный диктант» кыштымцы присоединились в прошлом году. Проверить знания «великого и могучего» отважились около 70 человек. Были те, кто написал диктант на «хорошо», но  кто-то удостоился и «неудов».

 

 Как сообщила «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы управления по делам культуры администрации Кыштымского  городского округа Наталья Королевская, в этом году «Тотальный диктант» состоится 8 апреля. Библиотекари надеются, что в Кыштыме найдутся спонсоры, которые окажут им помощь в подготовке и проведении акции, набирающей популярность среди горожан.

 

В Кыштыме будет создано две площадки. Закрытая –  на 40 мест – в центральной городской библиотеке. Тем, кто пожелает сюда прийти, потребуется зарегистрироваться на электронном сайте «Тотального диктанта» и получить об этом подтверждение. Диктатором на этой площадке выступит учитель второй средней школы Лариса Дворцова.

 

В филиале Южно-Уральского государственного колледжа всех желающих будут готовы принять три аудитории. Здесь для участия в диктанте потребуется предъявить паспорт. Дикторами станут преподаватели колледжа Валентина Щеглова, Валентина Сафиулина и Яна Медведева.

 

Автор текста диктанта – известный российский писатель, лауреат престижных литературных премий Леонид Юзефович. Текст, который предложат написать участникам акции, называется «Город и река».

 

По словам Натальи Королевской, регистрация на «Тотальный диктант» начнётся 29 марта, но кыштымцы уже сегодня обращаются  в центральную библиотеку по поводу участия в нём.

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter