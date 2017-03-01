В Кыштыме готовятся к Тотальному диктанту о городах и реках
Автор: КР от Вчера, 14:19 Категория: Образование
К Всероссийской акции «Тотальный диктант» кыштымцы присоединились в прошлом году. Проверить знания «великого и могучего» отважились около 70 человек. Были те, кто написал диктант на «хорошо», но кто-то удостоился и «неудов».
Как сообщила «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы управления по делам культуры администрации Кыштымского городского округа Наталья Королевская, в этом году «Тотальный диктант» состоится 8 апреля. Библиотекари надеются, что в Кыштыме найдутся спонсоры, которые окажут им помощь в подготовке и проведении акции, набирающей популярность среди горожан.
В Кыштыме будет создано две площадки. Закрытая – на 40 мест – в центральной городской библиотеке. Тем, кто пожелает сюда прийти, потребуется зарегистрироваться на электронном сайте «Тотального диктанта» и получить об этом подтверждение. Диктатором на этой площадке выступит учитель второй средней школы Лариса Дворцова.
В филиале Южно-Уральского государственного колледжа всех желающих будут готовы принять три аудитории. Здесь для участия в диктанте потребуется предъявить паспорт. Дикторами станут преподаватели колледжа Валентина Щеглова, Валентина Сафиулина и Яна Медведева.
Автор текста диктанта – известный российский писатель, лауреат престижных литературных премий Леонид Юзефович. Текст, который предложат написать участникам акции, называется «Город и река».
По словам Натальи Королевской, регистрация на «Тотальный диктант» начнётся 29 марта, но кыштымцы уже сегодня обращаются в центральную библиотеку по поводу участия в нём.
Комментарии
Предприниматель в Кыштыме одел и обул детей из малообеспеченных семей (Горожанин)
Кто-то, как здесь описано, детям из небогатых семей помогает Кто-то детские городки во дворах спонсирует Читаешь об этом, и понимаешь - пока в стране вообще и в нашем городе в частности есть н >>>
Коммунальщиков Кыштыма поздравила глава округа (лера)
Жителям нашего города тоже хочется поздравить с праздником коммунальщиков, но и задать вопросы Это в честь праздника решил господин Земляков отрезать от горячей воды район Коноплянки Как здор >>>
Жители Кыштыма соприкоснулись с нанотехнологиями (Кирилл Мазур)
уже получаем нанозарплату , которой только и хватает на наноеду >>>
Жители Кыштыма соприкоснулись с нанотехнологиями (Горожанин)
В КВН на эту тему очень хорошо прошлись >>>
В Кыштыме для работников МФЦ ввели дресс-код (Горожанин)
Парковкой бы озаботились лучше - припарковаться рядом невозможно бывает >>>
Все комментарии