Школьники из Кыштыма поздравили РДШ с Днём рождения

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В этом году по всей стране прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня рождения Российского движения школьников.

Российское движение школьников (РДШ) – это общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.

В Кыштымском городском округе в праздничных мероприятиях участвовали учащиеся с 1 по 11 классы, из шести школ - №1, 2, 3, 4, 8, 10. Поддержать «именинника» можно было как командой, так и индивидуально. Для этого требовалось выложить ролик в ВКонтакте под хештегом #КыштымЯвРДШ.

Российское движение открыто для всех школьников в возрасте от восьми лет. Дети могут принимать участие в творческих конкурсах, семинарах, тематических слётах, форумах, фестивалях, посещать оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических клубах. Ценно и то, что РДШ объединяет и позволяет общаться между собой детям и подросткам из самых разных уголков России. А это значит, что и кыштымские школьники могут обмениваться знаниями и опытом со сверстниками из других регионов страны.