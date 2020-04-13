Российское движение школьников приглашает детей и подростков Кыштыма на занятия по Zumbe

Сегодня, 11:54 Категория: Образование

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Российское движение школьников приглашает вступить в свои ряды учеников всей страны от 8 до 18 лет. Участникам РДШ ежедневно предлагается онлайн участие во многих интересных проектах.

Так, например, желающие могут принять участие в акции «Дети Войны» и выслать истории о детях войной поры. Лучшие из них лягут в основу сюжетов художественно-документальных короткометражных мини-фильмов. Также школьникам предлагается написать стихотворение на тему космоса, а председатель РДШ, лётчик-космонавт Сергей Рязанский, выберет наиболее интересные.

Кроме того, как пояснила сайту «КР» методист по дополнительному образованию и воспитательной работе управления по делам образования администрации Кыштымского округа Светлана Гунькова, можно поучаствовать в Дне благодарности – нарисовать плакат с благодарностью врачам, ведь именно они сейчас на передовой и на страже нашего здоровья.

Есть у Российского движения школьников и зажигательные проекты. Так, ежедневно проводятся онлайн-тренировки в социальной сети ВКонтакте с инструктором по Zumbe.

Чтобы вступить в Российское движение школьников, нужно пройти регистрацию на официальном сайте РДШ и заполнить анкету вместе с родителями.